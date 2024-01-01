Алёна Бронникова Жители деревни Прикамья обратились к Мишустину с просьбой сохранить школу Причиной стали нехватка педагогов и низкая наполняемость классов Поделиться Твитнуть

Скрин видео от Татьяны Перевозчиковой / Группа "Подслушано#Нытва" ВКонтакте

Жители д. Луговой Нытвенского округа в Прикамье записали видеообращение к федеральным властям с просьбой сохранить в их населённом пункте единственную школу. Информация появилась в местных соцсетях.

Как рассказали сами жители, с 2018 года местная Батуровская ООШ работает как структурное подразделение Чайковской СОШ. В прошлом учебном году в Батуровской школе обучалось 10 человек, в 2024-2025 учебном году здесь планируют учиться 14 человек. Однако в марте администрация Чайковской СОШ объявила о закрытии подразделения в д. Луговой и организации подвоза детей с 1 сентября 2024 года в Чайковскую школу, которая находится в 25 км от деревни.

Жители отмечают, что ездить детям придётся по гравийной дороге, которая находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. На дорогу, по их мнению, будет уходить в целом около 2,5 часов, что увеличит продолжительность рабочего дня для детей. В связи с этим они переживают за здоровье школьников, нарушение режима дня и питания, а также невозможность посещения кружков и секций.

«При встрече с жителями районная администрация каждый раз фиксирует наши обращения на бумаге, но они остаются нерешёнными. Поэтому мы обращаемся к федеральным властям в лице премьер-министра Михаила Мишустина, который назвал развитие инфраструктуры и строительство жилья приоритетными и заявил о росте качества жизни сельских территорий. А также заверил, что поддержка со стороны государства будет. Правительство и президент РФ говорят, что все деревни нужно сохранить, значит, сохранить ФАПы и школы до последнего ученика», — говорится в видеообращении.

В группе «Подслушано д. Луговая» в конце мая также был опубликован ответ от администрации Нытвенского городского округа. В документе отмечается, что в первую очередь во время принятия решения об оптимизации рассматривался вопрос о предоставлении качественного общего образования и возможности получения детьми дополнительного образования.

Чиновники отметили, что основными причинами закрытия школы в деревне стали нехватка педагогов и возможность социализации детей из-за низкой наполняемости классов. При переводе учеников в Чайковскую школу будет открыта группа дневного пребывания с воспитателем, а также организована возможность заниматься в кружках и секциях. При этом школа имеет лицензию на перевозку пассажиров, а автобусы оснащены тахографами, спутниковой навигацией и ремнями безопасности.

Ранее также издание «Парма-новости» сообщило о закрытии школы и детского сада в другой деревне — Тимино Юсьвинского округа. Администрация планирует возить детей за 18 км в Купрос. Местные жители недовольны и направили обращения с просьбой сохранить школу во все инстанции, вплоть до президента и генпрокуратуры. Основные причины закрытия учреждения в деревне — финансовая неэффективность, нехватка педагогов, малое количество детей и потребность в капитальном ремонте здания.





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