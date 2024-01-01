Зарина Ситдикова В Пермском крае запущен чат-бот для передачи сообщений о пьяных водителях За достоверный сигнал предусмотрена выплата в 5 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Госавтоинспекция Пермского края сообщила о запуске чат-бота, которому можно передать информацию о нетрезвом водителе. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон», в феврале в Прикамье вступил в силу приказ регионального министерства территориальной безопасности о порядке выплат денежного вознаграждения за информирование полиции об управлении транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Согласно документу, в качестве поощрения за каждый достоверный сигнал выплачивается по 5 тыс. руб. Чтобы получить деньги, нужно сообщить в полицию подробную информацию о пьяном водителе и его автомобиле, которая позволит задержать нарушителя. Сделать это теперь можно через созданный чат-бот.

После сигнала в течение 45 дней нужно заполнить заявление, указав контактные данные и банковские реквизиты. Его надо с копией паспорта принести в краевой минтербез или отправить по почте заказным письмом.

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