Максим Артамонов В Перми чиновники объявили о начале кампании по выплатам за информацию о пьяных водителях За такие сообщения будут платить по 5 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Министерство территориальной безопасности Пермского края объявило о начале приёма заявлений от пермяков, которые рассказали о пьяных водителях на дороге. Информаторам будут платить по 5 тыс. руб. Об этом сообщает «Рифей».

Чтобы получить выплату, нужно сообщить в полицию подробную информацию о пьяном водителе и его автомобиле подробную информацию, необходимую для его задержания.

После сообщения о пьяном водителей, не позднее 45 дней, нужно заполнить заявление, указав контактные данные и банковские реквизиты. Само заявление с копией паспорта надо принести лично в министерство территориальной безопасности или отправить по почте заказным письмом.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе на заседании краевого правительства министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов сообщил, что на протяжении трёх лет на территории Пермского края держалась стабильная ситуация по дорожно-транспортной аварийности, однако в 2023 году был зафиксирован рост ДТП, в том числе с травмами и летальными исходами. Эти аварии произошли по вине пьяных водителей. Например, с января по ноябрь 2023 года по их вине случилось 224 ДТП, в которых 55 человек погибли и 318 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

В связи с этим руководство минтербеза разработало систему поощрительных выплат гражданам, сообщившим о пьяном водителе. При этом вознаграждение будет выплачиваться только в том случае, если водитель впоследствии был задержан и факт управления транспортным средством в состоянии опьянения был подтверждён.

При введении этой меры чиновники сослались на опыт Ямало-Ненецкого автономного округа, Нижегородской области и Республики Коми.

Объём финансирования для осуществления новой меры — 250 тыс. руб. в год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.