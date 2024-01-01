Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае будут платить 5 тысяч рублей за сообщения о пьяных водителях Решение приняло правительство региона Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края на заседании 17 января поддержало предложение о вознаграждении граждан, которые сообщили в правоохранительные органы о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Как сообщил докладчик – министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов – на протяжении трёх лет на территории Пермского края держалась стабильная ситуация по дорожно-транспортной аварийности, однако в 2023 году был зафиксирован рост ДТП, в том числе с травмами и летальными исходами, связанных с управлением транспортом людьми, находящимися в состоянии опьянения. Так, с января по ноябрь 2023 года по вине пьяных водителей произошло 224 ДТП, в которых 55 человек погибли и 318 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

В связи с этим руководство минтербеза разработало систему поощрительных выплат гражданам, сообщившим о пьяном водителе.

Вознаграждение будет выплачиваться только в том случае, если водитель впоследствии был задержан и факт управления транспортным средством в состоянии опьянения был подтверждён.

Эта мера уже зарекомендовала себя положительно в Ямало-Ненецком автономном округе, Нижегородской области и Республике Коми.

Объём финансирования для осуществления новой меры – 250 тыс. руб. в год.

Для тех, кто намерен подучить вознаграждение, предлагается следующий алгоритм действий. Гражданин должен обратиться в краевой минтербез с заявлением о том, когда и какую информацию он сообщил в органы внутренних дел. Министерство обращается в ГУ МВД по Пермскому краю за подтверждением этого заявления, и если сообщение гражданина действительно помогло задержать пьяного водителя, специальная комиссия принимает решение о выплате этому гражданину вознаграждения.

Размер вознаграждения составит 5 тыс. руб. Для сравнения: в Республике Коми аналогичная выплата составляет 3 тыс. руб., в ЯНАО – 4 тыс. руб., в Нижегородской области – 2 тыс. руб.

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