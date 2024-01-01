Зарина Ситдикова В историческом корпусе бывшей школы № 21 в Перми откроется центр дополнительного образования Он будет открыт для всех школьников города Поделиться Твитнуть

Школа №21 в Перми

yandex.ru

В здании по ул. Сибирской, 23, где ранее размещалась школа № 21, планируется открыть многопрофильный культурно-образовательный центр. Он станет новым городским учреждением дополнительного образования детей. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на департамент образования Перми.

По информации издания, посещать занятия в центре смогут все школьники города.

Как ранее писал «Новый компаньон», объект культурного наследия по ул. Сибирской, 21 был закрыт из-за несоответствия требованиям безопасности. Проект реконструкции корпуса получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Специалисты пришли к выводу, что невозможно приспособить здание к современным требованиям технических регламентов, санитарных норм и других правил для размещения в нём школы.

На сегодняшний день, по словам заместителя главы администрации Перми Екатерины Мальцевой, школа № 21 фактически расформирована. Около 40 её учеников начального звена продолжат обучение в школе № 28, а порядка 130 учащихся среднего и старшего звена зачислены в гимназию № 11 (Дягилевскую).

В отношении корпуса бывшей школы № 21 Управлением капитального строительства Перми проводится оценка объёма возможных технических решений для его приспособления под нужды сферы образования. Мэрия при этом формирует отраслевое задание на проведение реконструкции здания, которое сейчас проходит согласование.

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