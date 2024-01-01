Зарина Ситдикова Власти Перми расформировали школу №21 Учащиеся образовательного учреждения переведены в школу №28 и гимназию №11 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми завершает процесс юридической реорганизации школы № 21, исторический корпус которой закрыт из-за несоответствия требованиям безопасности. Фактически учреждение расформировано. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы заявила заместитель главы администрации Перми Екатерина Мальцева.

По словам чиновницы, ученики начального звена остаются в школе № 28. Их менее 40 человек. Ребята уже зачислены в контингент приютившего их образовательного учреждения и со 2 сентября приступят к обучению как учащиеся школы № 28.

Численность учеников среднего и старшего звена школы № 21 составляет порядка 130 человек. Все они зачислены в контингент гимназии № 11 (Дягилевской гимназии).

«Вопрос решён… Реорганизация — юридические процедуры по объединению школы № 21 и гимназии № 11 — завершаются в середине сентября. Учителя тоже все трудоустроены в Дягилевскую гимназию и школу № 28, некоторые педагоги — в иные учреждения. То есть школа № 21 на сегодняшний день полностью расформирована», — сказала Екатерина Мальцева.

Замглавы городской администрации также добавила, что здание по ул. Сибирской, 23, где ранее располагалась школа № 21, сейчас не функционирует. Управлением капитального строительства Перми проводится оценка объёма возможных технических решений на объекте для его приспособления под нужды отрасли образования.

«Нами, в свою очередь, формируется отраслевое задание на проведение реконструкции этого здания, которое проходит в настоящий момент согласование», — добавила Екатерина Мальцева.

Напомним, проект реконструкции здания по ул. Сибирской, 23 получил отрицательное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию. Поэтому организация современных образовательных условий, отвечающих всем требованиям, в здании этой школы оказалась невозможна. При этом, по данным «Нового компаньона», после реконструкции здания там будут организованы платные кружки для детей. То есть фактически будет центр допобразования.

О том, что ученики школы № 21 будут обучаться в двух школах Ленинского района, стало известно в конце мая. Для размещения учащихся в гимназии № 11 будут задействованы восемь кабинетов на четвёртом этаже нового корпуса учреждения. Помещения музея Дягилевской гимназии, которые находятся в историческом корпусе, не будут использоваться в качестве учебных классов.

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