Министр образования Прикамья рассказала о безопасности в школах Раиса Кассина пояснила, кто будет охранять детей и учителей Поделиться Твитнуть

В ходе прямого эфира, организованном Центром управления регионом (ЦУР), министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала, кто будет обеспечивать охрану детей и учителей в школах Прикамья.

По словам чиновницы, вопросами охраны в образовательных учреждениях сейчас занимаются лицензированные службы, в том числе Росгвардия. Кассина рассказала об этом, отвечая на соответствующий вопрос из соцсетей.

«В нашем нормативе есть деньги, чтобы нанимать охрану, а дальше — конкурсные процедуры. Школа нанимает того, кого считает возможным нанять. Это лицензированные охранники, лицензированные конторы, которые предоставляют эти услуги», — отметила министр.

Она пояснила, что если родители хотят узнать, кто будет обслуживать школу, в которую ходит их ребёнок, нужно подойти к директору, «потому что у нас не так много таких служб, в том числе Росгвардия, которая помогает школе обеспечивать безопасность».

Напомним, в этом учебном году за парты в школах Перми сядут 14 тыс. первоклассниковю, а общее количество учеников, начинающих учёбу в пермских школах в сентябре, составит 142 тыс. Детские сады города будут посещать более 60 тыс. воспитанников.

Детей будут принимать 193 образовательных учреждения: 101 школа, 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования. Все учебные заведения уже прошли проверку.

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