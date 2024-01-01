Руководитель Пермского центра развития туризма избавилась от приставки «и.о.»
Директор ГБУ ПК «Центр развития туризма» Вероника Протасевич избавилась от приставки «и.о.». Об этом свидетельствуют данные, внесённые в «СПАРК-Интерфакс» 28 августа. На новую запись первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».
Напомним, Вероника Протасевич была назначена и.о. начальника центра в июле. На этом посту она сменила Константина Тиминского, который стал её заместителем.
Ранее Вероника Протасевич работала в структуре пермского медиахолдинга «Магма» — ООО «Паприка». Она возглавляла блок, занимающийся организацией крупных массовых мероприятий. Под её руководством, в частности, были проведены Фестиваль весенних встреч (0+), Круизный форум (6+), эстафета на призы краевой газеты «Звезда» (0+) и другие события.
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