Руководитель Пермского центра развития туризма избавилась от приставки «и.о.» Поделиться Твитнуть

Вероника Протасевич

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Директор ГБУ ПК «Центр развития туризма» Вероника Протасевич избавилась от приставки «и.о.». Об этом свидетельствуют данные, внесённые в «СПАРК-Интерфакс» 28 августа. На новую запись первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, Вероника Протасевич была назначена и.о. начальника центра в июле. На этом посту она сменила Константина Тиминского, который стал её заместителем.

Ранее Вероника Протасевич работала в структуре пермского медиахолдинга «Магма» — ООО «Паприка». Она возглавляла блок, занимающийся организацией крупных массовых мероприятий. Под её руководством, в частности, были проведены Фестиваль весенних встреч (0+), Круизный форум (6+), эстафета на призы краевой газеты «Звезда» (0+) и другие события.

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