Часть Индустриального района Перми осталась без света Поделиться Твитнуть

В Перми, в Индустриальном районе, произошло частичное отключение электроснабжения. Как сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал», в данный момент эксперты занимаются установлением причин отключения. Электрическая энергия восстанавливается по резервным схемам, и полное восстановление ожидается в течение двух часов.

Как пишет ВЕТТА, по предварительным данным, технологический сбой распределительных сетей случился примерно в 13:00 по местному времени. Он привёл к отключению электроэнергии в домах по улицам Мира, Карпинского и Советской Армии.

UPD. По сообщению «Пермэнерго», к 14-30 электроснабжение всех обесточенных потребителей было восстановлено.

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