С начала года жители Прикамья потратили на ювелирные изделия 1,9 млрд рублей Это на 21% больше, чем за тот же период прошлого года Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной Аналитическим центром SOKOLOV, на конец первого полугодия 2024 года объём ювелирной розничной торговли в Перми составил 1,4 млрд руб., что на 21% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В Пермском крае общий рынок также увеличился на 21%, достигнув 1,9 млрд руб.

В регионе зафиксирован резкий рост среднего чека на ювелирные изделия. За первые шесть месяцев 2024 года он возрос на 33% по сравнению с АППГ и составил 7094 руб., это самая быстрая динамика среди всех регионов в Приволжском федеральном округе. В Перми средний чек составил 7229 руб., увеличившись на 32%.

В целом по России средний чек в первом полугодии 2024 года составил 8509 руб. На уровне страны оборот ювелирных изделий увеличился на 29%, достигнув 199 млрд руб.

В тройку лидеров по ПФО вошли Республика Татарстан (3,9 млрд руб.), Нижегородская область (3,2 млрд руб.) и Республика Башкортостан (3 млрд руб.). Пермский край занял пятое место в округе.

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