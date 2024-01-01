Просроченная задолженность по кредитам ИП в Пермском крае выросла на 65% Эксперты предсказывают увеличение количества банкротств Поделиться Твитнуть

За 6 месяцев 2024 года объём просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей по банковским кредитам в Пермском крае вырос на 65%. На 1 июля она достигла 1,1 млрд руб. (на 1 января составляла 675 млн руб.). Доля проблемной задолженности в портфеле — 2,8%. Об этом сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В среднем по России просроченная задолженность ИП по банковским кредитам с начала 2024 года выросла чуть меньше — на 60%, до 65,9 млрд руб. (+24,7 млрд).

«Аномальный всплеск неплатежей был прогнозируем, — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. — Индивидуальные предприниматели резко наращивали объёмы кредитования в прошлом году. В 2021 и 2022 годах портфель ежегодно увеличивался в среднем на 16%, тогда как за 2023 год прирост резко вырос до 43%, то есть почти в 3 раза».

Безусловным лидером по приросту просроченной задолженности в относительном выражении стала Кемеровская область (рост в 2 раза). В абсолютном выражении лидерами по приросту стали Московская область (+2,5 млрд руб.), Москва (+2,3 млрд руб.) и Краснодарский край (+1,6 млрд руб.).

Пока доля проблемной задолженности сохраняется на низком уровне, однако из-за роста ставок темпы роста кредитного портфеля снизились (всего +10% за полугодие), а замедление скорости прироста портфеля окажет давление на уровень просроченной задолженности. Так как ИП по своим долгам отвечают всем своим личным имуществом, то в ближайшее время эксперты предсказывают увеличение количества таких банкротств.

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