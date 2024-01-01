Зарина Ситдикова Общественные контролёры продолжают проверять качество дорожного ремонта в Прикамье В составе специальных комиссий они осматривают объекты перед их сдачей Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершается ремонт на ряде объектов, его качество в составе специальных комиссий оценивают общественные контролёры. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

По информации ведомства, всего в 2024 году рамках национального проекта, запущенного по поручению президента Владимира Путина, в Прикамье запланировано привести в порядок более 50 км дорог, а также отремонтировать 11 мостов и путепроводов. Из них в Перми были обновлены участки на почти двух десятках улиц общей протяжённостью 22,4 км. Причём половину из запланированных к ремонту в 2024 году дорог восстановили досрочно (ул. 9 Мая, ул. Адмирала Макарова, ул. Лебедева и др.). Задачу заблаговременно контрактовать объекты поставил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В этом году дороги отремонтировали на ул. Монастырской, ул. Достоевского, ул. Лянгасова и др.

Работы на большинстве дорожных объектов в Прикамье уже завершены, некоторые из них ждут приёмку специальной комиссией. В неё входят представители министерства транспорта Прикамья, Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, сотрудники ГИБДД и общественные контролёры.

По мнению общественного контролёра Игоря Лущенко, привлекать к такой работе местных активистов очень важно, поскольку они обладают более детальной информацией об эксплуатации той или иной дороги.

«Зачастую жителям известны какие-то особенности конкретной улицы, о которых могут не знать подрядчики. Наша задача как представителей общественности обращать внимание комиссии на, казалось бы, незначительные детали, которые, однако, очень важны. Важны именно для тех людей, которые будут непосредственно пользоваться этими объектами», — отметил Игорь Лущенко.

Как уточнили в минтрансе, на данный момент в Перми комиссия проверила качество работ на улицах Екатерининской, Леонова, Ласьвинской, Лядовской, Лянгасова и Горького. В территориях Пермского края прошёл осмотр мостов через реки Извер, Пешковка, Косьва, Купроска и др.

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