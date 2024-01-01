Зарина Ситдикова Дорожный нацпроект позволил отремонтировать мост через реку Извер в Прикамье На объекте впервые уложен асфальт Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирован мост через реку Извер, который расположен по пути в с. Троицк на автомобильной дороге Кунгур—Соликамск в Березниковском городском округе. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

Как отметили в ведомстве, стартовавший по инициативе президента России Владимира Путина национальный проект, позволяет выполнять комплексный ремонт не только ключевых участков региональных и муниципальных дорог в Прикамье, но и приводить в порядок инженерные сооружения (мосты, путепроводы).

Мост через реку Извер длиной 100 м расположен на грунтовой дороге, которой регулярно пользуются жители окрестных населённых пунктов. Она очень важна, поскольку является единственным выездом на региональную трассу, по которой можно добраться до социальных объектов, расположенных в Березниках, Яйве, Александровске, Губахе и других крупных городах и поселениях.

Работы на инженерном сооружении выполняло ООО «Трансстрой». Подрядная организация восстановила стенку на откосах и полностью обновила конструкционную часть моста: опоры и пролётные строения. В ходе ремонта был уложен асфальт, которого никогда не было, обустроены пешеходные части с обеих сторон.

Министерство транспорта Пермского края

Для экологической безопасности на объекте были обустроены очистные сооружения — вся вода с проезжей части теперь не бесконтрольно сбрасывается в реку, а проходит через систему угольных фильтров и только после этого выводится на откосы.

Качество проведённых работ проверила специальная комиссия.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что дорогам в крае уделяется большое внимание. Причём не только количеству ремонтируемых объектов, но и качеству ремонта — его выполнение тщательно проверяют лаборатории.

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