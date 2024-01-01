Алёна Бронникова На время марафона центр Перми закроют для движения транспорта Пермский марафон состоится 7-8 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Перми в дни Пермского марафона закроют движение транспорта по центральным улицам. Соответствующее распоряжение минтранса Прикамья от 28 августа опубликовано на сайте краевого правительства.

Движение всех видов транспорта будет временно ограничено по ул. Петропавловской на участке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова с 19:00 6 сентября до 17:30 7 сентября, 7 сентября — с 10:30 до 17:00 движение будет прекращено. Также с 5:00 7 сентября до 20:00 8 сентября будет ограничено движение по улицам:

— Ленина на участке от ул. Горького до ул. Крисанова;

— Окулова — от Соборной площади до ул. Осинской;

— Монастырской — от ул. Сибирской до ул. Осинской;

— Борчанинова — от ул. Пермской до ул. Петропавловской;

— Газеты «Звезда» — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— Сибирской — от ул. Монастырской до ул. Революции;

— Куйбышева — от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— Осинской — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— по Комсомольскому пр. — от ул. Ленина до ул. Краснова;

— по нечётной стороне ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Пермской, а также по чётной стороне от ул. Петропавловской до ул. Пермской.

Во второй день соревнований, 8 сентября, движение закроют с 00:30 до 20:00 по ул. Ленина на участке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова. В этот день также с 5:00 до 17:00 закроют движение всех видов транспорта, движение трамваев будет прекращено с 7:00 до 17:00, на следующих участках улиц:

— Ленина — от ул. Горького до ул. Крисанова;

— Окулова — от Соборной площади до ул. Попова;

— Монастырской — от ул. Сибирской до ул. Осинской;

— Петропавловской — от ул. Осинской до Комсомольского пр.;

— Пермской — от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;

— Екатерининской — от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;

— Пушкина — от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;

— Краснова — от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской;

— Борчанинова — от ул. Пермской до ул. Петропавловской;

— Осинской — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— Куйбышева — от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— Газеты «Звезда» — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— Сибирской — от ул. Монастырской до ул. Революции;

— 25 Октября — от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— по нечётной стороне ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Пермской, а по чётной стороне — от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— по нечётной стороне Комсомольского пр. от ул. Петропавловской до ул. Краснова и по чётной стороне от ул. Ленина до ул. Краснова.

Пермский марафон пройдёт в Перми в этом году 7-8 сентября. Участники получат медали с изображением выдры. По данным краевого минкульта на 28 августа, регистрацию прошли уже 13 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.