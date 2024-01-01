На марафон в Перми уже зарегистрировалось более 10 тысяч участников Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми подвели промежуточные итоги заявочной кампании на Пермский марафон, который пройдёт 7-8 сентября. Всего регистрацию прошли более 10,4 тыс. человек. В этом году участники получат медали с изображением выдры.

Самой популярной дистанцией у бегунов стал забег на 3 км — за два месяца до начала мероприятия все 2950 слотов уже выкуплены. Также завершился приём заявок на заезд 300 м на колясках для людей с ОВЗ (набралось максимальное количество участников — 50).

На дистанцию 10 км заявились 2600 человек, пока остаются свободными 400 мест. На 5 км заявилось более 2200 участников. На детский забег, дистанция которого составляет 1 км, заявилось 990 бегунов. На дистанцию в 21 км и на марафон в 42 км зарегистрировалось 1150 и 480 человек соответственно.





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