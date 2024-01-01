Оборот общественного питания в Прикамье вырос за год на 7,8% В сумме за семь месяцев он составил 24,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-июле 2024 года розничный товарооборот в Пермском крае достиг 443,7 млрд руб., что составляет 103,5% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Пермьстат.

В структуре розничной торговли за январь—июль 2024 года доля товаров непродовольственного сегмента составила 51,3%, а доля пищевых продуктов, включая напитки и табак, — 48,7%.

Торговля на территории края на 97,9% осуществлялась через предприятия и индивидуальных предпринимателей, работающих вне рынков, в то время как реализация на розничных рынках и ярмарках составила лишь 2,1%.

Оборот в сфере общественного питания Пермского края за отчётный период составил 24,3 млрд руб., что на 7,8% больше, чем за аналогичный срок в прошлом году.

На 1 августа 2024 года запасы товаров в розничной торговле оцениваются в 48,4 млрд руб., что соответствует 41 дню торговли.

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