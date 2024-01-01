Алёна Бронникова В Перми проверят вольеры нового зоопарка на соответствие требованиям техрегламентов Стоимость работ оценили в 1,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление капитального строительства Пермского края ищет подрядчика на проведение лабораторных исследований и измерений в новом зоопарке Перми по ул. Свиязева, 17в. Согласно размещённому на сайте госзакупок электронному аукциону, начальная стоимость контракта составляет 1,7 млн руб.

Как сообщается в конкурсной документации, работы проводятся для получения заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации в краевой Инспекции госстройнадзора, в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, экологической безопасности, а также обеспечения энергетической эффективности зданий.

Подрядчик должен будет провести оценку радиационной безопасности, измерения параметров микроклимата, уровня шума и освещённости, расчёт кратности воздухообмена, лабораторные исследования атмосферного воздуха и тепловизионное обследование построенных зданий. Исследования будут проводиться в вольерах с павильонами, в здании торговой точки, туалета, в сооружении сцены и трибун.

Срок окончания исполнения контракта — 27 февраля 2026 года. Источник финансирования — средства краевого бюджета.

Ранее стало известно, что на территории нового зоопарка до 20 ноября 2025 года возведут акватеррариум. Работы за 250,7 млн руб. выполнит «Парма».

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