Начальница почтового отделения в Прикамье присвоила более полумиллиона рублей Поделиться Твитнуть

Сотрудница отделения почтовой связи в Пермском крае, пользуясь спецификой своей должности — начальника филиала ФГУП «Почты России» и имея беспрепятственный доступ к кассе почтового отделения, присвоила себе более полумиллиона рублей.

Суд признал женщину виновной в нарушении уголовного законодательства (ст. 160 УК РФ "Присвоения или растраты") и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на 2,5 года условно. Также ей было предписано возместить ущерб, составивший 630 тыс. руб.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, так как судебное решение было направлено для исполнения приставам Очёра и Верещагино. Осуждённая должна была выплачивать долг в рассрочку, однако её первый платёж оказался просроченным, что привело к вынесению постановления о взыскании 7% от суммы долга в качестве исполнительного сбора. Осознав, что дальнейшие нарушения условий рассрочки могут привести к более жёстким принудительным мерам, женщина стала своевременно производить выплаты по установленному графику.

В настоящее время исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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