В Пермском крае остановился рост цен на автомобильное топливо Подорожал только бензин АИ-92 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 20 по 26 августа текущего года средняя стоимость литра бензина автомобильного выросла на 2 коп., составив 58,05 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов.

Строго говоря, выросла только цена бензина АИ-92. Теперь она составляет 53,37 руб. (+6 коп. к предыдущему периоду). Цены на бензины других марок и дизель остались без изменений: АИ-98 стоит 74,74 руб. за литр, АИ-95 — 58,03 руб. дизельное топливо — 67,27 руб.

При этом Прикамье остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по цене на топливо — регион лидирует по стоимости всех марок бензина и ДТ, кроме АИ-98 .

По данным Росстата, в целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 67 субъектах Российской Федерации. Более всего цена подскочила в Ямало-Ненецком автономном округе +1,3% и Республике Крым +1,1%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Магаданской области (-0,7%), Республике Мордовия (-0,2%) и Курской области (-0,1%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.