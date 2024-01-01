Прокуратура добилась сокращения сроков расселения девяти аварийных домов в Прикамье Поделиться Твитнуть

Прокуратура Горнозаводского района Пермского края добилась в суде сокращения сроков расселения девяти аварийных домов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на территории рабочих поселков Сараны, Теплая гора, Бисер и Пашия расположены девять домов, которые ранее признаны аварийными и подлежащими сносу. При этом сроки их расселения были, по мнению надзорного органа, необоснованно завышены муниципалитетом до 2030 года. При условии неудовлетворительного технического состояния жилья дома до этого срока могут не достоять.

По иску прокурора Чусовской городской суд Пермского края обязал орган местного самоуправления установить разумные сроки расселения аварийных зданий.

Тогда власти установили новые сроки отселения граждан — до 31 декабря 2028 года. Однако прокуратуру не устроили и они.

Через суд надзорный орган обязал власти ускорить расселение аварийных жилых домов в рабочем поселке Сараны до конца 2025 года, а в посёлках Пашия, Бисер и Тёплая Гора — до конца 2026 года.

Законность решения, вынесенного судом первой инстанции, подтвердил Пермский краевой суд, и судебные акты вступили в законную силу.

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