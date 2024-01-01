Укладку асфальта на шоссе Космонавтов у ТЦ «Бирюса» в Перми завершат к 10 сентября Завершилась укладка пролётных строений моста через Данилиху Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В минтрансе Пермского края рассказали о ходе строительных работ по реконструкции участка ул. Крисанова от ул. Пушкина до ш. Космонавтов в Перми. Строительство на объекте ведётся круглосуточно, и работы сконцентрированы на мосту через Данилиху и на ш. Космонавтов.

В частности, подрядчик «АБЗ-Дорстрой» завершил укладку балок пролётных строений моста и начал заливку швов монолитом. На ш. Космонавтов в районе ТЦ «Бирюса» строители приступили к работам по расширению проезжей части. "До 10 сентября там планируется завершить укладку асфальта", - сообщили в министерстве.

На путепроводе над ш. Космонавтов идут работы по нанесению гидроизоляции.

Напомним, к концу 2025 года над ш. Космонавтов должен появиться путепровод, прямая дорога от ш. Космонавтов до ул. Пушкина. а также мост над р. Данилихой, Кроме того, будет реконструирована ул. Пушкина, переложены трамвайные пути и появится проезд на ул. Крылова.

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