Алёна Бронникова Пермское УФАС проверит приложение для знакомств из-за рекламы Организации может грозить штраф до 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС обнаружило подозрительную рекламу приложения для знакомств «Love.ru», которую распространяли с помощью листовок рядом с ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) в Перми. В тексте рекламы было указано, что приложение для знакомств является № 1.

«Согласно законодательству, в рекламе запрещено распространять информацию, не соответствующую действительности, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. Реклама приложения для знакомств содержит сравнительную формулировку, при этом отсутствует указание на критерий, по которому производится сравнение», — отметили в пресс-службе ведомства.

Из чего следует вывод, что листовки содержат признаки нарушения Закона о рекламе. Краевое УФАС возбудило дело в отношении ООО «Лав.Ру». Если организация будет признана виновной, рекламодателю грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.





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