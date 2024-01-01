Алёна Бронникова Пермь вошла в топ-5 городов-миллионников России с самой низкой ценой на новостройки При этом в августе стоимость квадратного метра выросла на 2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе Пермь вошла в пятёрку российских городов-миллионников с самой доступной стоимостью квадратного метра в новостройках. По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», медианная цена за 1 кв. м в столице Прикамья составила 132 тыс. руб.

По данному показателю Пермь заняла четвёртое место. Более низкими цены на 1 кв. м оказались в Самаре (113 тыс. руб.), Воронеже (121 тыс. руб.) и Уфе (127 тыс. руб.). Самые высокие — в Москве (371 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (244 тыс. руб.) и Казани (219 тыс. руб.).

За месяц стоимость новостроек выросла в среднем на 0,4%, до 166 тыс. руб. за кв. м. В половине крупнейших городов России зафиксировано снижение данного показателя. Значительнее всего цены опустились в Уфе (-2,2%) и Омске (-2,1%). Ощутимее всего новостройки подорожали в Воронеже (+4,1%), Волгограде (+2,8%), Новосибирске (+2,7%), Казани и Перми (+2%).

«На данный момент рынок перестраивается под новые условия, мы не ожидаем синхронного снижения цен у всех застройщиков по всем регионам. Важно понимать, что последние четыре года застройщики продавали свои объекты со значительным опережением плановых сроков. Поэтому сегодняшнее снижение продаж является для бизнеса безусловно неприятным, но далеко не для всех фатальным», — прокомментировал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По его мнению, перестройка на прогнозные темпы продаж вместо опережающих потребует обновления бизнес-процессов и более аккуратной работы с ценообразованием и маркетингом для компаний. Однако это не создаёт предпосылок к неуправляемым распродажам.

Как ранее сообщалось, эксперты обратили внимание, что жители различных регионов России стали более активно интересоваться новостройками в Пермском крае. За семь месяцев 2024 года их активность на площадках застройщиков многоэтажных домов возросла в 2,7 раза по сравнению с АППГ.

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