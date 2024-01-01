Алёна Бронникова В Прикамье к юбилею Коми-Пермяцкого округа запланировано 21 флагманское событие Всего в 2025 году в муниципалитете пройдут более 160 мероприятий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В год празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа запланировано 166 мероприятий, из которых 52 будут проведены на краевом уровне. Как рассказал на заседании правительства Пермского края 28 августа глава муниципалитета Алексей Плотников, жителей ожидает 21 флагманское событие.

Он отметил, что вековой юбилей является значимой датой не только для региона, но и на федеральном уровне. Российское историческое общество включило 100-летие Коми-Пермяцкого округа в перечень приоритетных тем, которым посвятят просветительские, научные, образовательные мероприятия.

В их число вошёл XVI съезд антропологов и этнологов России, который пройдёт 2-5 июля 2025 года в Перми и станет одним из флагманских мероприятий культурно-событийной линейки празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа.

В целом в течение года мероприятия пройдут в сфере культуры, национальной политики, науки, образования, спорта, архивов и здравоохранения. Они будут рассчитаны на разные целевые аудитории для вовлечения как жителей, так и гостей округа.

Юбилейный год откроется циклом новогодних событий в январе 2025 года, далее в Кудымкаре и во всех муниципалитетах пройдут юбилейные мероприятия, главное торжество состоится 26 февраля — в день основания Коми-Пермяцкого округа. В летний период в Перми, Кудымкаре и муниципалитетах пройдут форумы, фестивали, праздники, спортивные соревнования. Запланированы гастроли местных творческих коллективов в других городах Пермского края, а также гастроли коллективов других муниципалитетов на территории Коми-Пермяцкого округа.

По словам Плотникова, интересным обещает стать фестиваль «Любитом». Авторы проекта характеризуют его как соединение коми-пермяцкой культуры с современным искусством, театром и медиа. В завершение года пройдут мероприятия, посвящённые 100-летию округа и 20-летию образования Пермского края.

В подготовке к празднованию юбилея участвуют также НКО, которые в 2024 году подали более 20 заявок на конкурсы Фонда президентских грантов, Фонда грантов культурных инициатив, Фонда грантов губернатора Пермского края. Победителями стали восемь проектов, суммарно получившие более 10 млн руб.

Кроме того, 18-20 октября 2024 года в Кудымкаре запланирован фестиваль «Дни родственных народов», который проводится с 2020 года. Помимо коми-пермяцких, участие примут организации из Ханты-Мансийска, Сыктывкара, Йошкар-Олы, Саранска, Санкт-Петербурга и Москвы, а также Удмуртии и Карелии.

В рамках инфраструктурных проектов проводятся обновление автодорог, культурных и спортивных объектов, благоустройство территорий школ и общественных пространств, строительство новых образовательных и медицинских учреждений, установка остановочных павильонов. В начале года региональный оргкомитет обсудил подготовку к юбилею. В том числе речь шла о планах на 2024-2025 годы направить порядка 550 млн руб. на реализацию 90 мероприятий по программе «Комфортный край».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.