Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На подготовку к юбилею Коми-Пермяцкого округа выделят 100 млн рублей Планы празднования обсудили на региональном оргкомитете Поделиться Твитнуть

Коми-Пермяцкий драматический театр

Константин Долгановский

Министерству культуры Пермского края предлагается предусмотреть расходы из краевого бюджета по новому направлению «Подготовка и проведение празднования на краевом уровне памятных дат» — для обеспечения организации и проведения мероприятий по празднованию 100-летия Коми-Пермяцкого округа. На 2024 год планируется выделение средств в сумме 100 млн руб. Об этом стало известно из пояснительной записки к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В краевом минкульте пояснили, что речь идёт лишь о подготовительных мероприятиях, которые состоятся в нынешнем году: планируется ремонт учреждений культуры и несколько творческих проектов. Сам юбилей будет отмечаться в феврале 2025 года, однако уже в нынешней культурной программе не только в Кудымкаре, но и в Перми предстоят тематические мероприятия: так, коми-пермяцкая тематика будет включена в программу летнего фестиваля «Город встреч».

В ходе подготовки к празднованию в Кудымкаре будут отремонтированы учреждения культуры: Коми-Пермяцкий драматический театр им. Максима Горького, центральная районная библиотека, краеведческий музей им. Петра Субботина-Пермяка и Этноцентр. В музее будет полностью обновлена основная экспозиция.

Планируется, что юбилейный год откроется новогодними мероприятиями в Кудымкаре. Главное торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Коми-Пермяцкого округа, состоится 26 февраля 2025 года на сцене Коми-Пермяцкого театра драмы. Праздничные события в этот день пройдут и в муниципалитетах округа.

Затем в течение года Кудымкар ожидает некое подобие прошлогоднего пермского юбилея: краевые мероприятия на территории округа, новые флагманские события. Традиционные события, такие, например, как фестиваль национальных театров России «Сообщение», получат дополнительную поддержку и пройдут в более масштабном формате, чем обычно.

В Центральном выставочном зале Перми в декабре 2025 года состоится большая выставка коми-пермяцких художников. Планируются гастроли Коми-Пермяцкого театра драмы и ансамбля «Шондибан» в Перми и других городах региона.

Работа над событийной линейкой празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа ещё продолжается. Есть намерение охватить юбилейными событиями весь регион, чтобы познакомить всех жителей Прикамья с культурой коми-пермяков от театра до гастрономии.

Ход подготовки к юбилею 28 февраля в Кудымкаре обсудил региональный оргкомитет по подготовке к 100-летию образования Коми-Пермяцкого округа под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Речь шла о том, что в 2024-2025 годах будет выделено порядка 550 млн руб. на реализацию 90 мероприятий по программе «Комфортный край»: благоустройство школьных дворов и общественных пространств, установка школьных остановок, ремонт существующих и возведение новых учреждений культуры, обеспечение качественного водоснабжения. Отметим, что в 2023 году по этому направлению территории выделялось 80 млн руб.

В инфраструктурную часть событий вошло более 90 проектов в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, ЖКХ, а также дорожные объекты.

Планируется, что поправки к бюджету текущего года Законодательное собрание Пермского края рассмотрит на мартовском пленарном заседании.

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