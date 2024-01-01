Двое юношей на мотоцикле разбились насмерть в Пермском крае Ещё два человека ранены Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Во вторник, 27 августа, около 21.00 на автодороге Нытва—Григорьевское—Ильинский произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИБДД региона.

Согласно информации, предоставленной ГАИ, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053», направляясь к станции Григорьевская, на 41 км автотрассы по неясным причинам не смог поддерживать безопасную скорость, что привело к потере контроля над транспортом. В результате легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с мотоциклом «Иж-Юпитер», которым управлял 18-летний юноша.

В результате дорожной аварии водитель мотоцикла и его 19-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, они скончались до прибытия медицинской помощи.

Также травмы различной степени тяжести получили пассажиры легкового автомобиля: 17-летняя девушка и 35-летний мужчина, оба пассажира были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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