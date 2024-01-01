Двое юношей на мотоцикле разбились насмерть в Пермском крае
Ещё два человека ранены
Во вторник, 27 августа, около 21.00 на автодороге Нытва—Григорьевское—Ильинский произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИБДД региона.
Согласно информации, предоставленной ГАИ, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053», направляясь к станции Григорьевская, на 41 км автотрассы по неясным причинам не смог поддерживать безопасную скорость, что привело к потере контроля над транспортом. В результате легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с мотоциклом «Иж-Юпитер», которым управлял 18-летний юноша.
В результате дорожной аварии водитель мотоцикла и его 19-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, они скончались до прибытия медицинской помощи.
Также травмы различной степени тяжести получили пассажиры легкового автомобиля: 17-летняя девушка и 35-летний мужчина, оба пассажира были госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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