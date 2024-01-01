Зарина Ситдикова К благотворительной акции «Цветы жизни» подключились 17 тысяч школьников Прикамья Участие в инициативе принимают также ребята из Крыма и Ленинградской области Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

Продолжается регистрация на участие в традиционной благотворительной акции «Цветы жизни» (6+), приуроченной ко Дню знаний. В её рамках школьники 1 сентября дарят учителю один общий букет от класса, а сэкономленные на других цветочных композициях средства передают на помощь детям-сиротам и детям с тяжёлыми заболеваниями. Об этом «Новому компаньону» сообщили в фонде «Дедморозим».

По данным организаторов, на сегодняшний день участниками акции стали уже 17 тыс. человек из Пермского края. К ним присоединились школьники из Севастополя и Ленинградской области.

Напомним, регистрация на акцию открыта на сайте flowers.dedmorozim.ru. Все её участники получат сувениры, открытку для учителя, индивидуальные сертификаты и диплом для класса.

Всего за шесть лет проведения акции «Цветы жизни» благотворителями стали более 120 тыс. школьников Прикамья.

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