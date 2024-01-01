Зарина Ситдикова Ко Дню знаний на пермской телебашне включится праздничная подсветка Световое шоу можно будет наблюдать в течение двух вечеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале сентября 275-метровая пермская телебашня, расположенная на ул. Крупской, 61а, загорится яркими огнями. На объекте будет включена праздничная подсветка в честь Дня знаний. Об этом сообщают в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.

Во время представления на телебашне можно будет наблюдать динамические спецэффекты с использованием разных сценариев подсветки. Яркое шоу будет доступно в течение двух дней — 1 и 2 сентября с 21:00 и 00:00.

Праздничная иллюминация станет своеобразным поздравлением с Днём знаний от работников краевого радиотелевизионного передающего центра.

«Пермский филиал РТРС поздравляет всех, кто учится, и особенно тех, кто в этом году первый раз сядет за школьную парту. Искренние пожелания благополучия, добра, здоровья родителям и педагогам, а также всем жителям Прикамья», — говорится в сообщении.

Напомним, в этом году начало учебного года в школах Пермского края в связи с выходными придётся не на 1 сентября, а 2 сентября. Учебный процесс в школах стартует 3 сентября.

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