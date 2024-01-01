Зарина Ситдикова В Прикамье 41-летний водитель «Лады» погиб после вылета машины в кювет Съехав с дороги, автомобиль перевернулся Поделиться Твитнуть

В Прикамье 27 августа случилось ДТП, в котором погиб водитель «Лады Приоры». Об этом сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Пермского края».

По данным ГАИ, смертельная авария произошла около полудня на автодороге Кудымкар—Гайны. За рулём машины был мужчина 1983 г.р. Он двигался в сторону п. Гайны.

Согласно предварительной информации, на 17 км трассы водитель не справился с управлением и слетел в кювет. После удара машина перевернулась.

«В результате автоаварии водитель получил смертельную травму», — говорится в сообщении.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писал «Новый компаньон», вечером 26 августа на автодороге Волеги—Луговая произошла авария, в результате которой машина под управлением 19-летнего водителя столкнулась с коровой. От удара автомобиль отбросило в деревья. От полученных травм молодой человек скончался.

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