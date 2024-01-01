В Пермском крае в дорожной аварии с коровой погиб 19-летний водитель У молодого человека не было прав Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае молодой водитель погиб в ДТП с коровой. Дорожный инцидент произошёл поздно вечером 26 августа на автодороге Волеги—Луговая. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИБДД края.

Известно, что автомобиль «ВА3-21124» под управлением 19-летнего молодого человека двигался в направлении п. Майский. По данным госавтоинспекции, водитель не выбрал безопасную скорость движения и врезался в корову, которая в этот момент пересекала дорогу. От удара машину отбросило в деревья. В результате водитель получил смертельную травму.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В частности, уже известно, что водитель не имел прав на управление автотранспортом.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 25 августа, в Березниках 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель», устроила дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в «Форд Транзит». В результате автомобильной аварии пострадали сама виновница ДТП и двое её пассажиров 21 и 28 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.