В столкновении двух иномарок в Пермском крае пострадали три человека Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В воскресенье, 25 августа, в Березниках Пермского края 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель», устроила дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. О происшествии сообщает ВЕТТА со ссылкой на местную полицию.

Легковушка столкнулась с машиной «Форд Транзит».

В полиции считают, что, по предварительным данным, водитель «Опеля» не учла дорожные и метеорологические условия и не смогла выбрать безопасную скорость движения. В результате автомобильной аварии пострадали сама виновница ДТП и двое её пассажиров 21 и 28 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

Ранее «Новый компаньон» писал, что утром 24 августа на 49-м километре автодороги Полазна—Чусовой в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Грузовой автомобиль сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу в неустановленном для этого месте.

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