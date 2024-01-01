Алёна Бронникова На трассе в Пермском крае грузовик насмерть сбил 17-летнюю девушку Погибшая переходила дорогу в неположенном месте Поделиться Твитнуть

Скрин видео Госавтоинспекции Пермского края

Утром 24 августа на 49-м километре автодороги Полазна—Чусовой в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Грузовой автомобиль сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу в неустановленном для этого месте.

«По предварительным данным, около 4:40 57-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем "Хонгян" в направлении Чусового, допустил наезд на девушку-пешехода, которая перебегала проезжую часть справа налево в неустановленном для перехода месте», — сообщили в краевой ГАИ.

Пострадавшая погибла на месте до приезда скорой помощи. По данному происшествию полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства. Отмечается, что на том месте, где произошла авария, во время трагедии наблюдался сильный туман.

В ведомстве напоминают, что пешеходам передвигаться можно только по тротуарам, а при их отсутствии — по обочинам навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, при их отсутствии — на перекрёстках по линии тротуаров или обочин. Водители не должны превышать установленные ограничения скорости с учётом интенсивности движения, особенностей транспортного средства и груза, дорожных и метеорологических условий.

Ранее в Прикамье на 173-м километре трассы Пермь—Березники грузовик сбил 12-летнюю девочку. Водитель 1990 г.р. не уступил ей дорогу, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.