Грузовик сбил 12-летнюю девочку на трассе Пермь–Березники Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД Березников

На трассе Пермь–Березники грузовой автомобиль сбил 12-летнюю девочку, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГАИ Березников.

Согласно информации правоохранительных органов, происшествие случилось на 173-м километре дороги днём 21 августа. Грузовик марки «Скания» двигался в сторону Перми. В какой-то момент водитель, 1990 г.р., не уступил дорогу пешеходу – 12-летней девочке, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия девочка 2012 г.р. получила серьёзные травмы и была госпитализирована, рассказали инспекторы ГИБДД Березников.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все детали случившегося. Сотрудники ГАИ напоминают водителям о необходимости снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.

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