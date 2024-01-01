Билеты на фестиваль электронной музыки в Перми можно купить по Пушкинской карте EFEST состоится 31 августа Поделиться Твитнуть

В субботу, 31 августа, в Перми пройдёт фестиваль электронной музыки EFEST (18+). Организаторы обещают устроить масштабное многочасовое светомузыкальное шоу с использованием актуальных цифровых технологий. Местом проведения фестиваля станет Спортивный комплекс им. В.П. Сухарева (ш. Космонавтов, 158а). Фестиваль проводится при поддержке краевого минкульта, организатор события — Центр по реализации проектов в сфере культуры.

⁣Миссией фестиваля является представление актуальной электронной музыки. В число участников вошли как знаменитые музыканты, уже зарекомендовавшие себя на мировом и российском музыкальном пространстве, так и новые исполнителей в мире электронной музыки.

Откроют шоу молодые артисты EvgeniyaGibi (Евгения Гибадуллина), Ka-Way (Владислав Караваев) и Millerusha (Сергей Комягин), а продолжат NAME: LIVE Showcase (Ranta & Miroshin/ Veednem/ Misha White).

Среди исполнителей этого года можно выделить звёздный тандем Natasha Wax & Sony Vibe с их шоу на YouTube, а также главный голос афро-хауса 2023 года — певицу из Южной Африки Lizwi. Также ожидаются выступления загадочного музыканта AIWASKA, известного по своим шоу на Burning Man и в Тулуме, а также диджея и продюсера Alexander Popov.

В основе концепции шоу этого года — фиджитал искусство. Сцена превратится в масштабную фиджитал-галерею, где физическое и цифровое пространства органично дополнят друг друга.

Билеты уже в предпродаже. Их можно купить, в том числе, по Пушкинской карте.

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