Алёна Бронникова Стала известна причина задымления в Перми электропоезда «Финист» Вагон задымился во время выполнения рейса Поделиться Твитнуть

Фото: Ярослав Бронников

Причиной задымления вагона электропоезда «Финист» на ж/д станции Промучасток в Перми стала неисправность электродвигателей. Об этом в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) рассказали 59.ru.

«Движение электропоезда Голованово—Оверята было ограничено до станции "Промучасток" по техническим причинам — из-за неисправности электродвигателей. Приносим пассажирам извинения за причинённые неудобства. Отметим, что никакого возгорания не было и нет. Угрозы безопасности пассажиров — тоже», — цитирует сайт СвЖД.

Напомним, в пермских пабликах распространилось видео с дымящимся вагоном электропоезда «Финист». Очевидцы рассказали, что ЧП произошло вечером 26 августа на ж/д станции Промучасток. В Пермской пригородной компании сообщили, что все пассажиры были оперативно эвакуированы, людей доставили дополнительным поездом до места назначения.

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