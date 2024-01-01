Зарина Ситдикова В Перми из-за нехватки воспитанников закрыты около десяти корпусов детских садов В этом году в дошкольные учреждения подали почти на 4 тысячи меньше заявлений о приёме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Снижение рождаемости вынуждает власти Перми «консервировать» корпуса детских дошкольных учреждений. Сегодня в городе не функционируют порядка десяти зданий садиков. Об этом в ходе пленарного заседания Пермской гордумы сообщил депутат Олег Бурдин.

О ситуации стало известно во время обсуждения доклада замглавы администрации Перми Екатерины Мальцевой о готовности образовательных учреждений к 2024-2025 учебному году.

Депутат Олег Бурдин спросил, как будут использоваться корпуса детских садов, которые сейчас закрыты.

«Мы за последние 10 лет так шагнули вперёд в приведении в нормативное состояние и в строительстве дошкольных учреждений, что теперь порядка десяти зданий находятся в режиме консервации», — сказал парламентарий.

В качестве примера он привёл корпус детсада № 49 по ул. Бушмакина, 8. Он был капитально отремонтирован пять лет назад, введён в строй, но уже два года не эксплуатируется. При этом учреждение образования несёт расходы на содержание объекта.

«Понадобятся ли эти здания? Сколько мы будем держать их в консервации?» — попросил уточнить Олег Бурдин.

По словам Екатерины Мальцевой, все объекты образования являются частью социальной инфраструктуры для детей. По законодательству они могут быть использованы только на цели, связанные с образованием детей.

«То есть садики мы можем перепрофилировать в спортивные и художественные школы, учреждения дополнительного образования. Поэтому наши действия направлены на то, чтобы максимально использовать этот имущественный комплекс под наши цели. Ярким примером является переформатирование садика по ул. 25 Октября, 1а, который станет детской школой искусств. Сейчас там завершается ремонт», — пояснила чиновница.

Замглавы города также добавила, что в мэрию поступают предложения от инвесторов на открытие частных образовательных учреждений в таких зданиях. Это не противоречит законодательству.

Депутат Владимир Молоковских поинтересовался, учитывает ли механизм подушевого финансирования снижение числа воспитанников при увеличении затрат на реализацию дополнительных обязательных требований и рост цен на энергоресурсы и коммунальные услуги.

Как ответила Екатерина Мальцева, из-за снижения рождаемости действительно снижается контингент в детских садах. В этом году в дошкольные образовательные учреждения пришло почти на 4 тыс. меньше детей, чем в прошлом. По её словам, уменьшение детей ведёт к сокращению затрат.

«Механизм подушевого финансирования позволяет учреждению корректировать расходы самостоятельно. Что касается несения расходов на дооснащение, то мы финансируем учреждения посредством субсидий. Кроме того, все учреждения нацелены на реализацию широкого спектра дополнительных образовательных программ. Это платные услуги, поэтому за счёт этого существует определённый доход у учреждения», — обратила внимание чиновница.

Владимир Молоковских ей возразил. По его словам, утверждение, что при снижении контингента снижаются затраты — неверное. Потому что есть постоянные расходы: отопление, освещение и прочее.

«А дополнительный доход, по моему мнению, должен улучшать учебную и воспитательную работу, например, идти на закупку новых конструкторов, интерактивных досок, но никак не закрывать дыры в бюджете учреждения, — настаивал депутат. — Про субсидии на дополнительные требования — тоже некорректно. В прошлом году мы, например, школам помогли, а детским садам нет. Общая потребность только по моему округу составляет почти 30 млн руб.».

Парламентарий посоветовал мэрии провести экономическое моделирование и посмотреть, как точно будут меняться показатели затрат на содержание детских садов при изменении численности воспитанников.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в детских садах Перми образовался недобор малышей 0-3 лет в яслях и группах кратковременного пребывания «Вместе с мамой».

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