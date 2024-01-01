Зарина Ситдикова В детских садах Перми образовался недобор детей в ясельных группах Свободными остаются 765 мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В дошкольных учреждениях Перми зафиксирован недобор детей 0-3 лет. По всему городу свободными остаются 765 мест в яслях и группах кратковременного пребывания «Вместе с мамой», сообщает департамент образования.

Как уточнили в ведомстве, в Дзержинском районе малышей готовы принять в детские сады № 103, 120, 268, 370, 407, «Лидер», «Конструктор успеха», «Уральские самоцветы», «Школа Рыцарей и Принцесс».

В Индустриальном районе свободные места есть в детских садах № 23, 210, 305, 403, «Зодчий», «Калейдоскоп», структурном подразделении гимназии № 1.

В Кировском районе недобор образовался в детских садах № 111, 137, 167, 252, «Сказка.ру», «Детспорт», «Глобус», «Взлёт», структурном подразделении школы № 63.

Более 60 свободных мест есть в детских садах № 36 и 404, «Театр на Звезде» в Ленинском районе.

В Мотовилихе малышей ждут в детском саду «Чулпан» и в структурном подразделении школы дизайна «Точка».

В Орджоникидзевском районе детей младшего возраста приглашают в сады «Гардарика», «Галактика», «Старт», № 22, 175, 390 и 394, структурное подразделение школы № 123.

Кроме того, ясли не укомплектованы в детских садах № 96, 165, 178, 265, 291, 312, 352, 364, 369, 418, «АртГрад», «Карусель», «Академика», «Экосад», структурном подразделении школы «Агробизнестехнологий» Свердловского района.

Для того чтобы устроить устройства ребёнка в детский сад, родителям нужно обратиться в отдел образования района по месту жительства.

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