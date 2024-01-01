Внешнеэкономическую деятельность в минэке Прикамья будет курировать Сергей Пашкин До 2020 года он руководил Пермской таможней Поделиться Твитнуть

Сергей Пашкин. Фото: пресс-служба минераловодской таможни

Сергей Пашкин, который руководил Пермской таможней с 2017 по 2020 год, назначен на пост заместителя министра экономического развития и инвестиций Пермского края. Информация об этом появилась на сайте минэка.

Как выяснил «Коммерсантъ-Прикамье», Пашкин будет отвечать в министерстве за внешнеэкономическую деятельность.

Пашкин начал свою карьеру в таможенных органах в 1998 году. Сначала работал старшим инспектором, а в 2009 году занял должность замначальника, отвечающего за таможенный контроль. В январе 2017 года стал руководителем Пермской таможни, после того как год исполнял обязанности начальника.

В 2020 году Сергей Пашкин сменил место службы и до марта 2022 года возглавлял таможню в Минеральных Водах.

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