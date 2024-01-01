Зарина Ситдикова Депутаты Пермской думы усомнились в готовности школ к введению ОБЗР Парламентарии предложили дооснастить учреждения для преподавания нового предмета Поделиться Твитнуть

ТАСС

В ходе обсуждения вопроса о готовности образовательных учреждений к началу 2024-2025 учебного года на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты усомнились в том, что школы Перми способны на должном уровне организовать преподавание нового предмета — «Основы безопасности и защиты Родины». У парламентариев возникли вопросы как к квалификации учителей, так и к оснащению учебных заведений необходимым оборудованием и инвентарём.

Первым вопрос о новой учебной дисциплине поднял депутат от КПРФ Геннадий Сторожев. Он спросил, как в нынешней общественно-политической ситуации организовано патриотическое воспитание в школах.

Заместитель главы администрации Перми Екатерина Мальцева ответила, что этому вопросу посвящены много школьных мероприятий, но ключевым она назвала введение на федеральном уровне нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

«Это как раз-таки направлено на формирование у подрастающего поколения патриотического чувства и навыков по защите страны. Этот предмет будет введён с 8-го класса. Он подразумевает также проведение сборов», — пояснила чиновница.

Депутат от фракции «Единая Россия» Антон Мелюхин отметил, что новый предмет, пришедший на замену ОБЖ, включает в себя большой спектр изучаемых дисциплин: тактическую, инженерную, огневую и медицинскую подготовку. В связи с этим он поинтересовался, как обеспечены школы педагогами по ОБЗР, и требуются ли дополнительные средства из бюджета на обеспечение преподавания.

Екатерина Мальцева пояснила, что перед началом нового учебного года все учителя прошли необходимую профподготовку для ведения этого предмета.

«Дополнительных средств из бюджета города не потребуется», — сказала она.

Это вызвало негодование у другого депутата от ЕР — Владимира Молоковских.

«Вводится новый предмет, имеющий прикладное значение. Нужны лопаты — окопы рыть, автоматы — собирать и разбирать. И это не потребует дополнительных затрат бюджета? Или мы будем школьникам показывать фильмы? Тогда непонятно, как это делается. Учителей, конечно, можно подготовить. Но в школах есть недостаток мужчин. Кто будет такие военные вещи преподавать?» — прокомментировал парламентарий.

По вопросу также высказался депутат от КПРФ Сергей Стенно. Он заявил, что материально-техническая база для новой школьной дисциплины отсутствует.

«Когда я учился в 127-й школе, мы выгребли всё из подвала и создали тир. Его там уже нет. Как учиться стрелять?.. На "голую землю" этот предмет "приземляем". Необходимо предусмотреть в бюджете хотя бы на следующий год дополнительные средства», — заявил депутат.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в школьной программе на преподавание основ безопасности и защиты Родины предусмотрено по одному часу в неделю. Новый предмет рассчитан на учеников 8-11 классов.

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