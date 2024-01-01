Пять руководителей предприятий Прикамья повысили свою квалификацию Поделиться Твитнуть

Завершился первый в 2024 году цикл обучения для участников программы «Лидеры производительности», реализуемой в рамках национального проекта «Производительность труда». В течение шести месяцев участники осваивали эффективные методы и инструменты для улучшения процессов в производстве, логистике, маркетинге, продажах, а также в области стратегического управления и работы с персоналом. Пермский край был представлен топ-менеджерами компаний «ИНСТА», «Спецсплав-М» и «Трек», всего пять специалистов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Заместитель министра экономического развития Мурат Керефов отметил, что более 200 управленцев из 41 региона прошли обучение в первом полугодии 2024 года. Он подчеркнул, что курсы значительно усиливают эффект от сотрудничества компаний с центрами компетенций по производительности труда, помогая выявлять потенциал для роста бизнеса и развивать систему непрерывных улучшений. Это играет ключевую роль не только для отдельных организаций, но и для всей экономики.

Директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России и руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина отметила, что наличие у руководителей ключевых управленческих навыков имеет прямое влияние на устойчивость бизнеса в условиях санкционных мер, нехватки кадров и других рыночных вызовов. Обучающие программы предоставляют участникам инструменты, позволяющие компаниям адаптироваться к текущей рыночной ситуации и выявлять возможности для повышения эффективности. Уже в течение первого года после завершения курса около 80% менеджеров замечают улучшение в своей деятельности, а 77% организаций, внедривших проекты по усовершенствованию, отметили рост экономических показателей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что все мероприятия национального проекта «Производительность труда» направлены на укрепление финансового положения компаний, что, в свою очередь, повышает стабильность региона. Также важным аспектом является повышение уровня профессионализма сотрудников. «Даже если предприятие уверено, что работа выстроена эффективно, поверьте, есть тонкие места. Особенно это касается компаний, где много оснастки, технических процессов, где есть простои в производстве. Каждый раз, когда с рабочим выездом посещаю предприятие, то сразу по организации даже рабочего места сотрудника вижу — участвует оно в нацпроекте или нет», — подчеркнул глава региона.

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