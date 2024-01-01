В Перми появился фейковый губернский оркестр Евгений Тверетинов заявил, что самозванцы позорят их имя и бренд Поделиться Твитнуть

Евгений Тверетинов

Художественный руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов сообщил изданию 59.ru, что от имени его коллектива на разных площадках выступают другие музыканты. В частности, в выходные они приезжали с выступлением на курорт в Усть-Качке. Тверетинов заявил, что самозванцы опозорили их имя и бренд.

По наблюдениям Евгения Тверетинова, фейковый губернский оркестр приезжает на курорт минимум второй раз. Настоящий же коллектив там не выступал ни разу.

«Это уже превращается в систему. Один и тот же коллектив выступает, и ещё с таким позорным внешним видом, — говорит Евгений Тверетинов. — Я немножко в растерянных чувствах. Чисто по-мужски хочется прийти и рожу набить за такую наглость, извините за выражение. Но мы несём культуру в массы, поэтому это не метод».

Тверетинов отмечает, что знаком с музыкантами из ненастоящего губернского оркестра. Один из них, трубач Константин Березин, даже недолго выступал в его коллективе, но с ним «не сработались и распрощались».

На курорте «Усть-Качка» подтвердили, что давно работают с коллективом, который представлялся Пермским губернским оркестром, о «подмене» не догадывались и пообещали, что, если и будут сотрудничать с этими артистами дальше, то попросят называться как-то по-другому.

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