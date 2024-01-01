В Пермь заходит новая сеть автозаправочных станций В регионе будет открыто 9 АЗС Поделиться Твитнуть

Сеть автозаправочных станций Teboil, принадлежащая компании ЛУКОЙЛ, откроет девять АЗС в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте Teboil.

Новые станции будут расположены в краевом центре по следующим адресам: ул. Цимлянская, 13; ул. Циолковского, 5; ул. Борцов Революции, 152б; ул. Ижевская, 34; ул. Яблочкова, 36а; ш. Космонавтов, 164, 393; ул. Адмирала Ушакова, 124. Еще одна заправка появится в Краснокамске по ул. Сосновая горка, 13.

На данный момент три заправки уже открыты.

ЛУКОЙЛ начал развивать сеть АЗС Teboil с 2022 года, после приобретения активов компании Shell в России. Бренд Teboil был основан в 1934 году в Финляндии, а сегодня активно расширяется по территории России, охватывая около 30 регионов. По последним данным, в стране уже функционирует свыше 370 автозаправочных станций Teboil.

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