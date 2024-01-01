В Пермском крае планируют развивать рациональное производство Проект о внесении изменений в закон о промышленной политике поступил в ЗС Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Законодательное собрание Пермского края поступил проект о внесении изменений в региональный закон о промышленной политике. Документом предлагается дополнить задачи в этой сфере. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

В пояснительной записке сказано, что в дополнительные задачи предлагается включить стимулирование промышленного производства путём рационального и эффективного использования материальных, финансовых и природных ресурсов, включая переработку отходов производства и потребления для получения дополнительных источников сырья.

Также в региональный закон предлагается внести положение, направленное на стимулирование предприятий к созданию новых производств на территории Пермского края и увеличению доли отечественных комплектующих в выпускаемом ассортименте.

Проект изменений подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Ожидается, что законопроект будет обсуждаться на пленарном заседании в сентябре.









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