Пермские кардиохирурги первые в мире выполнили операцию на аорте на работающем сердце Поделиться Твитнуть

В Перми в ФЦССХ им. С.Г. Суханова кардиохирурги впервые в мире выполнили несколько уникальных операций на аорте на работающем сердце. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Операции на аорте, являющейся самым большим сосудом в человеческом организме, считаются одними из наиболее сложных и высокотехнологичных в области современной кардиохирургии. Обычно такие операции проводятся с использованием искусственного кровообращения, что требует остановки сердца на протяжении одного часа или даже ста минут с применением различных методов для защиты миокарда. Тем не менее, даже самые современные способы защиты не могут полностью исключить риск повреждений сердечной мышцы из-за длительной остановки сердца. Чтобы минимизировать или устранить эти осложнения, кардиохирурги из Перми первыми в мире начали выполнять операции на аорте при работающем сердце.

На данный момент в Центре выполнено четыре операции с применением этой инновационной технологии.

В ФЦССХ имени С.Г. Суханова Минздрава России ежегодно проводятся около 80 операций на аорте, и примерно половину из них планируется выполнять с использованием новой методики. Главная цель этой технологии — сократить повреждения сердечной мышцы во время хирургического вмешательства.

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