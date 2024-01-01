В пермском микрорайоне Ива временно перенесут остановки автобусов Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Перми в связи с дорожными работами на автобусных маршрутах № 33, 55, 61, 69 и 81 будет временно исключена остановка «Грибоедовский». Изменения вводятся с 27 по 29 августа. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

Пассажиров маршрутов № 33, 69 и 81 просят пользоваться в течение трёх дней остановочным пунктом «Микрорайон Ива-1». Для маршрута № 55 будет организован временный остановочный пункт напротив дома № 89 по ул. Грибоедова. А для автобусного маршрута № 61 появится временная остановка в районе дома № 49 по ул. Уинской.

В дептрансе напомнили, что узнать онлайн актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта можно на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

Ранее «Новый компаньон» писал, что МКУ «Городское управление транспорта» определило подрядчика на выполнение автобусных перевозок по маршруту № 66 «М/р Налимиха — Ул. Светлогорская» в Перми. Маршрут будет обслуживать ООО «Транзит». Дата начала исполнения контракта — 19 сентября.

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