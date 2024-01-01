В Пермский суд направлено уголовное дело о незаконном обороте 25 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Перми перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и отмывании денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

На скамье подсудимых окажутся житель Свердловской области (он был сотрудником ГУФСИН) и житель Перми, обвиняемые в совершении 25 преступлений. Как считает следствие, с января 2022-го по июнь 2023 года мужчины занимались преступной деятельностью, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств (до 25 кг) на территории различных регионов РФ, в том числе в Перми и крае, в крупном и особо крупном размерах.

Кроме того, обвиняемые проводили финансовые операции по легализации денежных средств, полученных преступным способом.

В ходе расследования уголовного дела было допрошено 29 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 15 томов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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