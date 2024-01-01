Памятник Достоевскому в Перми могут открыть в ноябре Поделиться Твитнуть

Памятник Достоевскому в сквере Декабристов поспособствует развитию и самого сада

В Перми памятник Достоевскому планируется установить в ноябре 2024 года. Если работы по установке монумента будут идти такими же темпами, как сейчас, то открытие памятника состоится 11 ноября, в день рождения писателя, об этом изданию «Текст» сообщил председатель Пермского отделения Российского общества Ф.М. Достоевского Олег Сыромятников.

Напомним, подготовительные работы по установке памятника Достоевскому в Сквере декабристов в краевом центре начались в июле. На месте установки памятника прошли археологические изыскания.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», Общественный совет по топонимике при главе Перми одобрил эскиз объекта ещё в 2018 году. Три года назад, в 200-летнюю годовщину со дня рождения писателя, в Сквере декабристов состоялась закладка камня на месте будущего памятника.

Автором памятника стал Алексей Матвеев. Он изобразил Фёдора Достоевского в арестантской шинели с Евангелием в руках. Сейчас проектом установки скульптуры занимается Пермское региональное отделение российского Военно-исторического общества при поддержке администрации губернатора Пермского края и Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (Москва).

По информации Пермского архива социально-политической истории, Фёдор Достоевский дважды проездом бывал в Перми. Случилось это в 1850 и 1859 годах.

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