Пермяк почти доехал из Москвы домой между вагонами поезда Нарушителя оштрафовали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 25 августа, сотрудники линейного отдела транспортной полиции (ЛоП) на станции Верещагино (Пермский край) привлекли к ответственности 53-летнего мужчину, который ехал на автосцепке пассажирского поезда «Имеретинский курорт—Пермь».

На правонарушителя был составлен административный протокол с назначением штрафа 2 тыс. руб.

Полицейские выяснили, что мужчина 1971 г.р., проживающий в Горнозаводске, выбрал опасный способ передвижения домой потому, что у него не хватало средств для покупки билета.

В Удмуртии дежурный по переезду на станции Чепца заметил пассажира на автосцепке вагона и сообщил об этом в дежурную часть местного ОВД. На станции Верещагино полицейские сняли мужчину с поезда и передали его сотрудникам ЛоП для оформления административного материала.

Кроме того, правоохранители провели с нарушителем разъяснительную беседу о рисках и потенциальных последствиях таких поездок на железнодорожном транспорте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.