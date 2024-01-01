В школах Перми в десятых классах осталось 510 свободных мест Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Часть пермских учебных заведений продолжает принимать учеников в десятые классы. Сейчас свободными остаются 510 мест. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Он также добавил, что продолжается набор в учреждения дополнительного образования краевого центра. Выбрать и записаться в кружок можно с помощью портала Госуслуг. Заявления рассматривают в течение семи рабочих дней. Уведомление о зачислении должно прийти в личный кабинет.

Мэр напомнил, что все образовательные учреждения Перми уже успешно прошли приёмку. Объекты образования города проверила межведомственная комиссия. Проинспектировано состояние классов, групп, актовых и спортивных залов, пищеблоков, уличных территорий, подходов к учреждениям, проверена работа технических систем.

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