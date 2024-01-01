Мошенники принуждали пермяков продавать доли в квартирах по низким ценам Им вынесен приговор Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

В Перми осуждены участники преступной группы, которые неоднократно принуждали потерпевших к совершению сделок по продаже квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В материалах дела сказано, что трое подсудимых мужчин специально искали объявления с предложениями о покупке долей в квартирах у собственников, которые не могли урегулировать жилищные споры с другими сособственниками жилья.

Затем они покупали эти доли и предлагали потерпевшим продать свои по крайне невыгодной цене. Когда те отказывались, преступники создавали невыносимые условия проживания, оказывали на людей психологическое давление и даже применяли физическую силу.

Так, в 2016-2017 годах соучастники пытались принудить мужчину к продаже своей доли в квартире по пр. Декабристов. Для этого они его избили. В 2020 году они вынудили женщину продать им свою долю в квартире по шоссе Космонавтов за 460 тыс. руб. С этой целью они вселили в жилое помещение пятерых бомжей, которые регулярно употребляли алкоголь и наркотики, курили в комнатах, угрожали заразить потерпевшую ВИЧ-инфекцией. Не выдержав давления, женщина продала недвижимость. В том же году они вынудили мужчину продать свою долю в квартире по ул. Панфилова. Они также угрожали ему насилием, а затем создали невыносимые условия проживания.

Дзержинский районный суд Перми квалифицировал действия мужчин по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, совершённое организованной группой). За совершённые преступления организатору преступной группы назначено наказание в виде 6,6 лет лишения свободы, исполнителям — по 6 и 5,6 лет. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, Дзержинский райсуд взыскал с осуждённых по 30 тыс. руб. в счёт компенсации морального вреда в пользу избитого потерпевшего.

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